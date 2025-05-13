Народный артист России Филипп Киркоров станет хедлайнером Дня химика в Нижнекамске. Праздник пройдет 23 мая в парке Нефтехимиков.
На сцене также выступят певица Алсу и группа Dabro. Концерт начнется в 14:00. Для пришедших подготовят фотозоны, мастер-классы и интерактивы.
Праздничные мероприятия для детей пройдут в парке «Семья». Для них, помимо всего прочего, подготовили спектакль, также на сцене выступят музыкальные коллективы. Ребята смогут посетить мастер-классы и спортивные зоны, сообщает пресс-служба «Нижнекамскнефтехима».
Тем временем Олег Газманов накормил Элвина Грея стейками собственного приготовления.