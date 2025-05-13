Филипп Киркоров станет хедлайнером Дня химика в Нижнекамске

Праздничные мероприятия для детей пройдут в парке «Семья». Для них, помимо всего прочего, подготовили спектакль, также на сцене выступят музыкальные коллективы. Ребята смогут посетить мастер-классы и спортивные зоны, сообщает пресс-служба «Нижнекамскнефтехима».