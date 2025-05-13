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В донской столице наградили победителей многопрофильной инженерной олимпиады

В церемонии награждения приняла участие депутат донского парламента Лидия Новосельцева.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону завершилась XII Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда». В торжественной обстановке победители и призеры соревнований получили свои награды. Организует олимпиаду Союз машиностроителей России в целях подготовки научных и инженерных кадров.

По словам депутата донского парламента, заместителя председателя Ростовского отделения Союза машиностроителей России Лидии Новосельцевой, для учеников и их педагогов участие в торжественной церемонии стало закономерным результатом напряженной подготовки, успешно пройденных отборочных испытаний и финального этапа соревнований. Решенные участниками задачи специально разработаны для формирования навыков критического осмысления, анализа ситуаций и креативного подхода к преодолению сложных проблем.

— Главой государства поставлена стратегическая задача — технологическое лидерство нашей страны. Наши участники — это кадровый потенциал, новое инженерное поколение, которое будет двигать вперед отечественную промышленность, — подчеркнула Лидия Новосельцева.

Отметим, что Ростовская область уверенно лидирует среди российских регионов по числу участников многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда». Если в минувшем учебном году в ней участвовали свыше 146 тысяч школьников старших классов, то в нынешнем показатель вырос почти до 167 тысяч учащихся.

К слову, победа в олимпиаде позволяет участникам не только показать свои знания на всероссийском уровне. Они получают шанс встретиться с опытными профессионалами в интересующих областях, а также различные преимущества при поступлении в ведущие вузы страны. С этого года победители смогут принять участие и в детской смене международного молодежного форума «Инженеры будущего».

Торжественное мероприятие завершилось вручением заслуженных наград не только ученикам — победителям и призерам олимпиады, но и педагогам, руководителям образовательных учреждений, муниципальным и региональным чиновникам сферы образования, активно вовлеченным в организацию масштабного интеллектуального соревнования.