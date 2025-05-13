В донской столице наградили победителей многопрофильной инженерной олимпиады

К слову, победа в олимпиаде позволяет участникам не только показать свои знания на всероссийском уровне. Они получают шанс встретиться с опытными профессионалами в интересующих областях, а также различные преимущества при поступлении в ведущие вузы страны. С этого года победители смогут принять участие и в детской смене международного молодежного форума «Инженеры будущего».