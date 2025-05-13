Петербург встретил уникального гуся с ярко-розовыми ногами и пятнышком на клюве

В последнее время наблюдается формация новой популяции на Новой Земле, что приводит к более частым встречам в нашем регионе. Сейчас редких птиц заметили на Шушарских полях, они отдыхали совместно с тундровыми гуменниками. Уникальных гусей можно отличить по ярко-розовому цвету ног и пятнышку на клюве.