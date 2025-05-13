Ричмонд
+20°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербург встретил уникального гуся с ярко-розовыми ногами и пятнышком на клюве

В Петербурге был замечен редкий гусь с розовыми лапками — короткоклювый гуменник, который является редким мигрирующим видом для региона. Обычно эти птицы зимуют в Западной Европе, а в гнездовой ареал входит Гренландия и Исландия. Фотографией поделились в телеграм-канале «Ушами Филина. Птицы и природа СПб и ЛО».

Источник: архив МК в Питере

В последнее время наблюдается формация новой популяции на Новой Земле, что приводит к более частым встречам в нашем регионе. Сейчас редких птиц заметили на Шушарских полях, они отдыхали совместно с тундровыми гуменниками. Уникальных гусей можно отличить по ярко-розовому цвету ног и пятнышку на клюве.

Посещение региона не единичный случай для редких птиц. Ранее «МК в Питере» сообщал о том, что на Васильевском острове была замечена зимовка крапивника. Очень редко можно встретить данную особь в черте города.