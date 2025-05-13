В школы Крыма к 1 сентября поступят новые учебники по истории

«Эти учебники уже закуплены и будут доставлены в Крым на следующей неделе. Фактически новые учебники, которые должны быть у детей согласно новым программам, будут на 1 сентября в каждой школе», — сказала министр на заседании президиума Госсовета РК.
Кроме того, по словам Лаврик, глава республики Сергей Аксенов поручил выделить 450 миллионов рублей на закупку в этом году учебников для 3−7 классов, которые соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту.
Она отметила, что в 2026 году также планируется выделить деньги на закупку школьных учебников.
«В прошлом году мы купили учебники по истории для 10−11 классов, в этом году покупаем книги для 5−7 классов, а в следующем — учебники для 8−9 классов по всеобщей истории и истории России, а также учебники по основам безопасности и защиты Родины и по предмету духовно-нравственная культура России. Это новый предмет, который будет введен с 1 сентября 2026 года для 5−7 классов», — уточнила Лаврик.