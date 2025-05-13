В школы Крыма к 1 сентября поступят новые учебники по истории

«В прошлом году мы купили учебники по истории для 10−11 классов, в этом году покупаем книги для 5−7 классов, а в следующем — учебники для 8−9 классов по всеобщей истории и истории России, а также учебники по основам безопасности и защиты Родины и по предмету духовно-нравственная культура России. Это новый предмет, который будет введен с 1 сентября 2026 года для 5−7 классов», — уточнила Лаврик.