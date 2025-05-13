Застройщиков в Ростовской области хотят обязать строить соцобъекты в новых ЖК

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь предложил обязать застройщиков возводить социальную инфраструктуру вместе со строительством жилых домов. Этот законопроект теперь рассмотрят депутаты донского Заксобрания.
Если проект закона утвердят, строительство 300 тысяч кв. метров и более будет считаться масштабным инвестпроектом, в рамках которого вместе с жильем потребуется также возводить школы, детсады и поликлиники. При этом застройщики при таких условиях смогут получать землю в аренду без торгов.
Кроме того, при строительстве образовательных учреждений инвестор будет брать на себя не менее половины расходов. Оставшуюся сумму должны выделять из местного бюджета, а проект забирать в муниципальную собственность.
— Подобные изменения позволят городам развиваться комплексно — не просто возводить бетонные коробки и множить очереди в школах и поликлиниках, а создавать самодостаточные микрорайоны, в которых людям будет комфортно жить, — пояснил Юрий Слюсарь.
Парламентарии рассмотрят законопроект на ближайшем заседании, которое состоится 15 мая.
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