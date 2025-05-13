Застройщиков в Ростовской области хотят обязать строить соцобъекты в новых ЖК

Если проект закона утвердят, строительство 300 тысяч кв. метров и более будет считаться масштабным инвестпроектом, в рамках которого вместе с жильем потребуется также возводить школы, детсады и поликлиники. При этом застройщики при таких условиях смогут получать землю в аренду без торгов.