В Пермском крае нарушили права детей-инвалидов

Ситуация осложнилась после того, как отменили аукционы на закупку жизненно важного лекарства, которое планировалось поставить с сентября по декабрь прошлого года. Вместо этого власти решили перейти на более дешевый препарат, который пока не зарегистрирован в России и не прошел необходимых клинических исследований.