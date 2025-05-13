В Пермском крае нарушили права детей-инвалидов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту нарушения прав детей-инвалидов в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Одна из жительниц региона оставила комментарий на странице Информационного центра СК России во «ВКонтакте», где рассказала о проблеме, затронувшей ее девятилетнего сына и более 1,5 тысячи других детей с аналогичным заболеванием.
Ситуация осложнилась после того, как отменили аукционы на закупку жизненно важного лекарства, которое планировалось поставить с сентября по декабрь прошлого года. Вместо этого власти решили перейти на более дешевый препарат, который пока не зарегистрирован в России и не прошел необходимых клинических исследований.
Из-за этого дети, включая сына заявительницы, не получают необходимое лечение, что приводит к ухудшению их здоровья и осложнениям. Обращения обеспокоенных родителей остались без ответа.
В связи с этим Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело, выяснить все обстоятельства и доложить сначала о ходе расследования, а затем — о его итогах.
Контроль за выполнением поручения осуществляет центральный аппарат Следственного комитета.