Ричмонд
+20°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае нарушили права детей-инвалидов

Делом заинтересовался Александр Бастрыкин.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту нарушения прав детей-инвалидов в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Одна из жительниц региона оставила комментарий на странице Информационного центра СК России во «ВКонтакте», где рассказала о проблеме, затронувшей ее девятилетнего сына и более 1,5 тысячи других детей с аналогичным заболеванием.

Ситуация осложнилась после того, как отменили аукционы на закупку жизненно важного лекарства, которое планировалось поставить с сентября по декабрь прошлого года. Вместо этого власти решили перейти на более дешевый препарат, который пока не зарегистрирован в России и не прошел необходимых клинических исследований.

Из-за этого дети, включая сына заявительницы, не получают необходимое лечение, что приводит к ухудшению их здоровья и осложнениям. Обращения обеспокоенных родителей остались без ответа.

В связи с этим Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело, выяснить все обстоятельства и доложить сначала о ходе расследования, а затем — о его итогах.

Контроль за выполнением поручения осуществляет центральный аппарат Следственного комитета.