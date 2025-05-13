Шеф-повар Копылов раскрыл три главных секрета приготовления вкусного борща

— Я предпочитаю не жарить ее, а тушить. И вместо уксуса и сахара лучше положить в свеклу чернослив и сбрызнуть ее лимонным соком, чтобы она не теряла цвет. Чернослив возьмет на себя роль этих двух ингредиентов и компенсирует это сочетание, — заверил эксперт.