В Татарстане появится новое звание «Заслуженный психолог РТ»

Этот пункт включен в концепцию развития системы психологической помощи населению на 2025−2028 годы, утвержденную Премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.
Документ направлен на повышение эффективности работы психологов и обеспечение доступности их услуг для жителей Татарстана.
В концепции также выделены приоритетные группы граждан, которым требуется психологическая поддержка. Среди них ветераны СВО и члены их семей, иностранцы и их дети, молодые люди, оказавшиеся в кризисных ситуациях, осужденные и другие категории, нуждающиеся в специализированной помощи.
Также обсуждается создание Реестра психологов Республики Татарстан, который будет включать квалифицированных специалистов, соответствующих установленным профессиональным требованиям.
Концепция развития системы психологической помощи призвана не только повысить доступность услуг, но и обеспечить контроль над качеством предоставляемой поддержки.