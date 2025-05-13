В Татарстане появится новое звание «Заслуженный психолог РТ»

В концепции также выделены приоритетные группы граждан, которым требуется психологическая поддержка. Среди них ветераны СВО и члены их семей, иностранцы и их дети, молодые люди, оказавшиеся в кризисных ситуациях, осужденные и другие категории, нуждающиеся в специализированной помощи.