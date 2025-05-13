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В Татарстане появится новое звание «Заслуженный психолог РТ»

Власти республики рассматривают возможность установления звания «Заслуженный психолог Республики Татарстан» для профессиональной поддержки специалистов, работающих в сфере психологической помощи.

Этот пункт включен в концепцию развития системы психологической помощи населению на 2025−2028 годы, утвержденную Премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.

Документ направлен на повышение эффективности работы психологов и обеспечение доступности их услуг для жителей Татарстана.

В концепции также выделены приоритетные группы граждан, которым требуется психологическая поддержка. Среди них ветераны СВО и члены их семей, иностранцы и их дети, молодые люди, оказавшиеся в кризисных ситуациях, осужденные и другие категории, нуждающиеся в специализированной помощи.

Также обсуждается создание Реестра психологов Республики Татарстан, который будет включать квалифицированных специалистов, соответствующих установленным профессиональным требованиям.

Концепция развития системы психологической помощи призвана не только повысить доступность услуг, но и обеспечить контроль над качеством предоставляемой поддержки.