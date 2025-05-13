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В Омске планируют ввести оплату по геопозиции в общественном транспорте

О принципиально новом подходе к оплате проезда рассказали в «Пассажирсервисе».

Источник: Комсомольская правда

Акционерное общество «Пассажирсервис» планирует внедрить инновационную систему оплаты проезда в автобусах и троллейбусах, основанную на геопозиции. Как стало известно порталу Om1, в настоящее время ведутся переговоры со Сбербанком и цифровой платформой «Датапакс».

Новая система позволит пассажирам автоматически оплачивать проезд через мобильное приложение. Благодаря GPS, приложение будет определять факт поездки в общественном транспорте, списывать необходимую сумму и предоставлять электронный билет.

Подобная система уже успешно функционирует в 9 регионах России, а до конца 2025 года ее планируют внедрить еще в 22 субъектах федерации.

Напомним, что возможность внедрения оплаты по геопозиции обсуждалась еще в феврале. Исключить случайные списания поможет специальная кнопка, которую нужно нажать в приложении для оплаты проезда.