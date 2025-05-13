В Омске планируют ввести оплату по геопозиции в общественном транспорте

Акционерное общество «Пассажирсервис» планирует внедрить инновационную систему оплаты проезда в автобусах и троллейбусах, основанную на геопозиции. Как стало известно порталу Om1, в настоящее время ведутся переговоры со Сбербанком и цифровой платформой «Датапакс».