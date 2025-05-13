Создан экологичный метод восстановления железа и производства стали

«В НИУ “МЭИ” разработан способ жидкофазного восстановления железа из руд углеродводородной смесью без применения угля и кокса. Для этого разработана конструкция реактора, в котором железо, необходимое для производства стали, непрерывно восстанавливается без применения традиционного угля и кокса, но с использованием природного газа», — говорится в сообщении.