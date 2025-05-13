Создан экологичный метод восстановления железа и производства стали

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Специалисты Национального исследовательского университета «МЭИ» разработали более экологичный способ жидкофазного восстановления железа и производства стали, сообщает пресс-служба вуза.
«В НИУ “МЭИ” разработан способ жидкофазного восстановления железа из руд углеродводородной смесью без применения угля и кокса. Для этого разработана конструкция реактора, в котором железо, необходимое для производства стали, непрерывно восстанавливается без применения традиционного угля и кокса, но с использованием природного газа», — говорится в сообщении.
Ранее ученые провели теоретические расчеты, которые смогли экспериментально подтвердить и получить образцы сплавов.
По информации пресс-службы, новый метод отличается, в частности, отсутствием необходимости дополнительного оборудования для получения восстановительного газа. Кроме того, отмечается, что разработанный способ позволяет осуществлять восстановление железа из металлургического концентрата, минуя стадию чугуна, а длительность восстановительных процессов не превышает 12 минут.
«Внедрение технологии, разработанной учеными НИУ “МЭИ”, позволит практически вдвое сократить энергоемкость производства стали, выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду и себестоимость производства стали. Данные эффекты достигается за счет реализации одностадийного непрерывного процесса восстановления железа», — приводятся в сообщении слова ректора НИУ «МЭИ» Николая Рогалева.
Исследования проводились под руководством доцента кафедры инновационных технологий наукоемких отраслей НИУ «МЭИ» Константина Строгонова в рамках проекта «Исследование процесса восстановления железа углеродводородной смесью для энергоэффективного производства стали».