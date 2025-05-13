Для тестирования по русскому для детей мигрантов не приняли 81% заявлений

«С момента начала тестирования было подано 1 762 заявления на участие. 81% заявителей было отказано в принятии документов. Основные причины отказов включают: предоставление неполного пакета документов, отсутствие свободных мест в образовательных организациях, а также установление недостоверных сведений в поданных документах», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на процедуру тестирования были допущены 335 человек. 44 человека уже приняли участие в тестировании, из которых 27 человек — 61% — справились с заданиями, а остальные — нет. На текущий момент проведение тестирования осуществляется в 2 356 организациях. За прошедший период оно проводилось в десяти регионах Российской Федерации, уточнили в Рособрнадзоре.
«Первые итоги анализа показали, что новый порядок зачисления иностранных граждан в российские школы позволяет регулировать вопрос обоснованности приема в школы иностранных граждан», — отметили в пресс-службе ведомства.
О тестировании
Тестирование на владение русским языком для несовершеннолетних иностранных граждан, планирующих продолжить обучение в российских школах, было введено с 1 апреля 2025 года. Несдача на тестировании является основанием для отказа в зачислении в российские школы.
Тестирование в первом классе проводится только в устной форме, со второго класса диагностическая работа дополняется заданиями на проверку навыков чтения и письма, соответственно, тестирование проводится в устной и письменной форме.
Кроме тестирования родители обязаны подготовить ряд документов, в том числе копии документов, подтверждающих родство заявителя или законность представления прав ребенка, копий документов, подтверждающих законность нахождения ребенка в стране и право его законных представителей на пребывание в Российской Федерации, медицинское заключение об отсутствии у ребенка инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, копии документов законных представителей. Все документы представляются на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык, они проходят обязательную верификацию. При неполном комплекте документов образовательная организация возвращает заявление без его рассмотрения, отметили в Рособрнадзоре.
В новость внесена правка (14:53 мск) — передается с уточнением, верно — 81% заявителей.