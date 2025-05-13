Для тестирования по русскому для детей мигрантов не приняли 81% заявлений

Кроме тестирования родители обязаны подготовить ряд документов, в том числе копии документов, подтверждающих родство заявителя или законность представления прав ребенка, копий документов, подтверждающих законность нахождения ребенка в стране и право его законных представителей на пребывание в Российской Федерации, медицинское заключение об отсутствии у ребенка инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, копии документов законных представителей. Все документы представляются на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык, они проходят обязательную верификацию. При неполном комплекте документов образовательная организация возвращает заявление без его рассмотрения, отметили в Рособрнадзоре.