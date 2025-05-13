В территориях Прикамья в этом сезоне появятся новые речные причалы

В последние годы в Прикамье налажено собственное производство остановочных комплексов для судов и современных модульных причалов. Восстановлены пассажирские причалы в Перми, обустроены причалы в Закамске и Хохловке, вот-вот будет введен в эксплуатацию причал в Краснокамске. На очереди — причал в Соликамске, которые уже построен и готов к транспортировке к постоянному месту. А вот причалы для Осы, Добрянки и Ильинского еще в работе.