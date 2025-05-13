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В территориях Прикамья в этом сезоне появятся новые речные причалы

В Прикамье продолжается восстановление и развитие сети речных причалов в разных территориях.

В Прикамье продолжается восстановление и развитие сети речных причалов в разных территориях. Это обусловлено как потребностями жителей, так и заинтересованностью региона в развитии туризма и увеличении турпотока.

В последние годы в Прикамье налажено собственное производство остановочных комплексов для судов и современных модульных причалов. Восстановлены пассажирские причалы в Перми, обустроены причалы в Закамске и Хохловке, вот-вот будет введен в эксплуатацию причал в Краснокамске. На очереди — причал в Соликамске, которые уже построен и готов к транспортировке к постоянному месту. А вот причалы для Осы, Добрянки и Ильинского еще в работе.