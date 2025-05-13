В Омской области обострилась ситуация с реализацией программы «Земский доктор»

По данным минздрава Омской области, почти половина привлеченных специалистов (264 человека) досрочно прекратили работу в центральных районных больницах, несмотря на полученные единовременные выплаты. При этом, что всего в регионе работает 550 участников проекта «Земский доктор/фельдшер».
Основная проблема заключается в том, что многие бывшие участники программы игнорируют обязательства по возврату части полученных средств при досрочном расторжении контракта. В связи с этим министерство здравоохранения Омской области вынуждено принимать радикальные меры.
«Мы вынуждены обращаться в арбитражный суд для взыскания невозвращенных средств. При неисполнении судебных решений дела передаются судебным приставам для принудительного исполнения», — прокомментировали ситуацию с оттоком кадров порталу «Город55» в пресс-службе ведомства.
Всего за время действия программы «Земский доктор/фельдшер» финансовую помощь получили 926 медицинских работников, в том числе 719 врачей и 207 фельдшеров.