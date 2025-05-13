В Омской области обострилась ситуация с реализацией программы «Земский доктор»

По данным минздрава Омской области, почти половина привлеченных специалистов (264 человека) досрочно прекратили работу в центральных районных больницах, несмотря на полученные единовременные выплаты. При этом, что всего в регионе работает 550 участников проекта «Земский доктор/фельдшер».