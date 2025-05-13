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Пост вице-мэра Уфы получил бывший заместитель министра Ярославской области

Вице-мэром Уфы назначен бывший заместитель министра Ярославской области.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Уфы произошли кадровые перестановки. Как сообщает издание «Ъ-Уфа», пост вице-мэра по финансовым вопросам занял Ильдар Имамов, ранее занимавший должность заместителя министра в правительстве Ярославской области. Он сменил на этом посту Рустема Акбашева, который руководил экономическим блоком уфимской мэрии с декабря 2021 года.

Имамов является уроженцем Нефтекамска. Его профессиональное образование включает диплом Башкирской академии государственной службы и управления при президенте Республики Башкортостан, где он освоил специальность «Стратегический менеджмент», а также окончил кафедру конституционного и административного права.

Карьерный путь нового вице-мэра начался в родном городе: с 2010 по 2024 год он занимал должность заместителя главы администрации Нефтекамска по экономическим вопросам. В начале 2024 года Имамов перешел на работу в министерство экономического развития Ярославской области, откуда теперь вернулся в Башкирию на более высокую должность.

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