Пост вице-мэра Уфы получил бывший заместитель министра Ярославской области

Карьерный путь нового вице-мэра начался в родном городе: с 2010 по 2024 год он занимал должность заместителя главы администрации Нефтекамска по экономическим вопросам. В начале 2024 года Имамов перешел на работу в министерство экономического развития Ярославской области, откуда теперь вернулся в Башкирию на более высокую должность.