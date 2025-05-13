В Казани отреставрируют здание ХIХ века: восстановят фасад, заполнят трещины в кирпичной кладке

Отметим, что этот дом был построен для артиста П. И. Киселевского, позже он принадлежал губернскому предводителю П. Г. Осокину, который в дальнейшем перестроил его. В разные годы в этом здании размещались научные учреждения, а в начале XXI века объект был подвержен различным перепланировкам и утратил некоторые исторические элементы.