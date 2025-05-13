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В Казани отреставрируют здание ХIХ века: восстановят фасад, заполнят трещины в кирпичной кладке

В 1845 — 1846 годах там жил Лев Толстой.

Источник: комитет РТ по охране культурного наследия

В Казани, на Большой Красной, 68 пройдет комплексная реставрация дома Л. Н. Толстого. Будет возвращен исторический облик здания.

Историческое здание, в котором в ХIХ веке жил писатель Лев Николаевич Толстой, было построено в 1830 году и является объектом культурного наследия регионального значения.

Комитет РТ по охране объектов культурного наследства дал разрешение на комплексную реставрацию. Реставраторы проведут целый ряд работ: от укрепления фундамента и ремонта крыши до воссоздания исторических деревянных окон. Отдельное внимание будет уделено восстановлению фасада, будут заполнены трещины в кирпичной кладке и будет возвращен исторический облик здания.

Отметим, что этот дом был построен для артиста П. И. Киселевского, позже он принадлежал губернскому предводителю П. Г. Осокину, который в дальнейшем перестроил его. В разные годы в этом здании размещались научные учреждения, а в начале XXI века объект был подвержен различным перепланировкам и утратил некоторые исторические элементы.