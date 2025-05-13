Волгоградские леса обрабатывают от вредителей

В Иловлинском и Калачевском районах в борьбе с насекомыми будут задействованы как наземные, так и воздушные способы. В Арчединском лесничестве обработку проведут с помощью системы ГАРД (генератора аэрозолей регулируемой дисперсности). Планируется, что все мероприятия по защите леса от вредителей завершатся до 5 июня. А до этого времени действует ограничение пребывания граждан на участках, подлежащих обработке.