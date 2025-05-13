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Волгоградские леса обрабатывают от вредителей

Оздоровительные мероприятия проводились на площади 100 га.

Как сообщает администрация Волгоградской области, в Быковском лесничестве специалисты полностью завершили обработку лесов от вредителей. Всего к началу лета планируется провести такие мероприятия на 2,7 тыс. га леса.

В сравнении с прошлым годом в Волгоградской области площадь, нуждающаяся в обработке, сократилась почти вчетверо.

В Иловлинском и Калачевском районах в борьбе с насекомыми будут задействованы как наземные, так и воздушные способы. В Арчединском лесничестве обработку проведут с помощью системы ГАРД (генератора аэрозолей регулируемой дисперсности). Планируется, что все мероприятия по защите леса от вредителей завершатся до 5 июня. А до этого времени действует ограничение пребывания граждан на участках, подлежащих обработке.

Напомним, проведение санитарных мероприятий проводится в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие». Они благоприятно влияют на экологическое состояние и защитные функции леса, а также способствуют увеличению площади лесных насаждений.