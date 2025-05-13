Волгоградские леса обрабатывают от вредителей

Как сообщает администрация Волгоградской области, в Быковском лесничестве специалисты полностью завершили обработку лесов от вредителей. Всего к началу лета планируется провести такие мероприятия на 2,7 тыс. га леса.
В сравнении с прошлым годом в Волгоградской области площадь, нуждающаяся в обработке, сократилась почти вчетверо.
В Иловлинском и Калачевском районах в борьбе с насекомыми будут задействованы как наземные, так и воздушные способы. В Арчединском лесничестве обработку проведут с помощью системы ГАРД (генератора аэрозолей регулируемой дисперсности). Планируется, что все мероприятия по защите леса от вредителей завершатся до 5 июня. А до этого времени действует ограничение пребывания граждан на участках, подлежащих обработке.
Напомним, проведение санитарных мероприятий проводится в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие». Они благоприятно влияют на экологическое состояние и защитные функции леса, а также способствуют увеличению площади лесных насаждений.