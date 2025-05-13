Что могло спровоцировать смерть трехлетней девочки после отравления картошкой фри

В Ленинградской области трехлетняя девочка умерла после отравления картошкой фри в одном из местных кафе. Вечером 9 мая после посещения заведения девочке стало плохо, а уже 10 мая она скончалась. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертами, что могло спровоцировать смерть ребенка.
Смерть девочки.
По предварительным данным, девочка могла отравиться картошкой фри, которую ела в кафе «Зира» 9 мая, к вечеру у нее поднялась температура до 40 градусов, начались рвота и диарея. В полночь к ребенку приехала скорая, однако семья отказалась ехать в больницу.
На следующий день, 10 мая, в 12 часов семья вызвала скорую повторно. Девочку госпитализировали, но позднее она скончалась от остановки сердца, реанимировать ее не удалось.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье об оказании ребенку небезопасных услуг, повлекших смерть по неосторожности (ст. 238 УК РФ), назначен комплекс судебных экспертиз, а кафе закрыли на время следствия. Правоохранителями уже обнаружены многочисленные санитарно-эпидемиологические нарушения. В частности, в заведении нет технических карт приготовления блюд, продукты хранятся с нарушением норм, а у работников отсутствуют санитарные книжки.
Могла ли девочка умереть из-за картошки фри.
Температура, тошнота и диарея — признаки пищевой токсикоинфекции, скорее всего, девочка столкнулась именно с ней после употребления картошки фри в местном кафе, предположил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Петр Ткаченко.
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— У ребенка не такой хороший иммунитет, как у взрослого, а значит, он вполне мог столкнуться с такими проявлениями пищевой токсикоинфекции. У взрослого человека в желудке достаточно соляной кислоты, иммунная система кишечника развита лучше и масса тела больше, поэтому даже большое количество картошки не станет фатальным. Но с детьми иная история — у них риски серьезных осложнений гораздо выше, поэтому даже небольшая порция картошки, содержащей токсины, могла привести к такому исходу, — пояснил врач.
Отравление какими-либо другими веществами или анафилактический шок как вероятные причины смерти гастроэнтеролог исключил.
— Отравление не сопровождалось бы такой высокой температурой. А анафилактический шок — это аллергия немедленного типа, которая развивается за считаные минуты после контакта с пищей и приводит к отеку Квинке. В некоторых случаях аллергия тоже может протекать с кишечными проявлениями, но очень редко, и такая высокая температура несвойственна аллергической реакции, — заключил Ткаченко.
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