Что могло спровоцировать смерть трехлетней девочки после отравления картошкой фри

— У ребенка не такой хороший иммунитет, как у взрослого, а значит, он вполне мог столкнуться с такими проявлениями пищевой токсикоинфекции. У взрослого человека в желудке достаточно соляной кислоты, иммунная система кишечника развита лучше и масса тела больше, поэтому даже большое количество картошки не станет фатальным. Но с детьми иная история — у них риски серьезных осложнений гораздо выше, поэтому даже небольшая порция картошки, содержащей токсины, могла привести к такому исходу, — пояснил врач.