В Самарской области 1158 человек пострадали от укусов клещей

По данным на 5 мая, на территории Самарской области с начала эпидсезона 1158 человек пострадали от укусов клещей, в их числе 393 ребенка. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Самарской области.
— За неделю никто не заболел клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом, — рассказали в пресс-службе.
В лаборатории исследовали 975 снятых с людей клещей на зараженность вирусом клещевого энцефалита. В результате в 14 нашли антиген вируса, это составило 1,4%. А на инфицированность боррелиями проверили 957 клещей, ДНК возбудителя боррелиоза была в 36 (3,7%).
В 2025 году планируется провести противоклещевые обработки на площади 4166,9 га. Сейчас обработано 483,94 га. Напомним, во время нахождения на улице рекомендуется регулярно осматривать себя и близких, использовать репелленты для обработки одежды. Если клещ присосался, нужно сразу обратиться в лечебное учреждение для его удаления и экстренной профилактики.