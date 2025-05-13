В Самарской области 1158 человек пострадали от укусов клещей

В 2025 году планируется провести противоклещевые обработки на площади 4166,9 га. Сейчас обработано 483,94 га. Напомним, во время нахождения на улице рекомендуется регулярно осматривать себя и близких, использовать репелленты для обработки одежды. Если клещ присосался, нужно сразу обратиться в лечебное учреждение для его удаления и экстренной профилактики.