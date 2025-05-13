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Глава СК РФ потребовал отчет по делу об избиении ученика в Ростовской области

Расследование конфликта с травмированием ученика в Шахтах взял на контроль глава СК России.

Источник: Комсомольская правда

Следователи Ростовской области отчитаются перед главой СК РФ Александром Бастрыкиным после выяснения ситуации, при которой пострадал учащийся юноша из Шахт. Об этом сообщили в пресс-службе федерального Следкома.

Напомним, изначально следователи обратили внимание на публикации в СМИ о «сотрудниках одного из учебных заведений», якобы совершивших противоправные действия, «после которых подросток получил травмы».

Известно, что в ходе разбирательства было возбуждено дело о «Превышении должностных полномочий» (ст. 286 УК РФ). Итоги этого расследования должны предоставить председателю СК Александру Бастрыкину.

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