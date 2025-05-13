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В Самарской области больше 200 домов остались без воды

В Волжском районе органы управления перешли в режим ЧС из-за аварии на скважине.

Источник: Комсомольская правда

В Волжском районе Самарской области 12 мая прекратили подачу ХВС. В населенном пункте Калинка более 200 домов остались без холодной воды, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

— Органы управления и силы в Волжском районе переведены в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». Без холодной воды остаются жители 12 многоквартирных, 231 частных домов и 2 социальных объекта, — отметили в сообщении.

Сотрудники профильных ведомств проводят восстановительные работы. Прокуратура района контролирует устранение аварии на скважине водозабора. О сроках восстановления водоснабжения пока неизвестно. В населенном пункте организовали подвоз воды.