ГД одобрила арест имущества уехавших россиян, совершивших правонарушение

Законопроектом предлагается в целях недопущения уклонения правонарушителей от административной ответственности и обеспечения исполнения постановления о назначении наказания за правонарушение, совершенное за пределами РФ и направленное против интересов России, применять арест имущества лица, в отношении которого ведется производство по делу о таком правонарушении.