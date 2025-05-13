Олени устроили поединок в лесу под Севастополем, сообщает пресс-служба Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя.
Схватку двух благородных животных смогли запечатлеть на видео.
Оказывается, пояснили в ведомстве, олени — настоящие мастера рогатых поединков, и у них на это есть несколько важных причин.
В первую очередь, в период брачных турниров с сентября по октябрь самцы устраивают поединки, чтобы показать самкам свою силу и выносливость. Во время этих встреч они сталкиваются рогами и толкаются. Победитель получает право на гарем, а проигравший уходит готовиться к следующему сезону.
Во внебрачный период самцы продолжают выяснять между собой территориальные споры, определяя, кто главный на пастбище и чья тропа ведет к солнцу.
Ранее мы писали, олень Степан из Симферопольского зооуголка сбросил рога. Сотрудники парка также рассказали, что олень сбрасывает свои ветвистые рога каждый год в начале весны. Осенью рога достигают максимального размера. А после из-за ненадобности отпадают. На их месте начинают расти новые.