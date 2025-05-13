Олени устроили поединок в лесу под Севастополем

В первую очередь, в период брачных турниров с сентября по октябрь самцы устраивают поединки, чтобы показать самкам свою силу и выносливость. Во время этих встреч они сталкиваются рогами и толкаются. Победитель получает право на гарем, а проигравший уходит готовиться к следующему сезону.