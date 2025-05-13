Ричмонд
+20°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олени устроили поединок в лесу под Севастополем

Битва двух благородных оленей попала на видео в лесах рядом с Севастополем.

Олени устроили поединок в лесу под Севастополем, сообщает пресс-служба Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя.

Схватку двух благородных животных смогли запечатлеть на видео.

Оказывается, пояснили в ведомстве, олени — настоящие мастера рогатых поединков, и у них на это есть несколько важных причин.

В первую очередь, в период брачных турниров с сентября по октябрь самцы устраивают поединки, чтобы показать самкам свою силу и выносливость. Во время этих встреч они сталкиваются рогами и толкаются. Победитель получает право на гарем, а проигравший уходит готовиться к следующему сезону.

Во внебрачный период самцы продолжают выяснять между собой территориальные споры, определяя, кто главный на пастбище и чья тропа ведет к солнцу.

Ранее мы писали, олень Степан из Симферопольского зооуголка сбросил рога. Сотрудники парка также рассказали, что олень сбрасывает свои ветвистые рога каждый год в начале весны. Осенью рога достигают максимального размера. А после из-за ненадобности отпадают. На их месте начинают расти новые.