Появились детали об изменениях в процессе подачи онлайн-заявления в МВД

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. С 23 мая для электронной подачи заявлений в МВД гражданам нужно пройти процедуру идентификации и аутентификации на «Госуслугах», сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
По словам Волк, 23 мая вступит в силу ведомственный приказ, утвердивший особый порядок направления обращений в МВД РФ в электронном виде.
«С этого дня заявителю будет необходимо пройти процедуру идентификации и аутентификации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (в системе ЕСИА) только с использованием подтвержденной учетной записи», — написала Волк в Telegram-канале.
Кроме того, для обратной связи автору обращения потребуется указать адрес электронной почты, доменное имя которого находится в российской национальной доменной зоне.