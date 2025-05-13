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Появились детали об изменениях в процессе подачи онлайн-заявления в МВД

Идентификация на «Госуслугах» потребуется с 23 мая для подачи заявления в МВД.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. С 23 мая для электронной подачи заявлений в МВД гражданам нужно пройти процедуру идентификации и аутентификации на «Госуслугах», сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

По словам Волк, 23 мая вступит в силу ведомственный приказ, утвердивший особый порядок направления обращений в МВД РФ в электронном виде.

«С этого дня заявителю будет необходимо пройти процедуру идентификации и аутентификации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (в системе ЕСИА) только с использованием подтвержденной учетной записи», — написала Волк в Telegram-канале.

Кроме того, для обратной связи автору обращения потребуется указать адрес электронной почты, доменное имя которого находится в российской национальной доменной зоне.