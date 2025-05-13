Ричмонд
+20°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Невывоз гроба с помойки поставил главу Городца Мудрова в тупик

Сотрудники регионального оператора ТКО «Ситиматик-НН» отказались вывозить деревянный гроб, обнаруженный в мусорном контейнере возле дома № 10 на улице Зосима Серого в Городце.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Инцидент уже вызвал общественный резонанс и стал поводом для обсуждения в официальных кругах. Глава Городецкого округа Александр Мудров прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале, подчеркнув неоднозначность произошедшего. По его словам, в подобной ситуации сложно однозначно определить, кто поступил правильно: житель, решившийся избавиться от гроба, не зная, допускается ли его выбрасывание на свалку, или регоператор, отказавшийся вывозить предмет, сославшись на то, что гробы не подлежат утилизации в рамках стандартного обращения с ТКО.

Этот вопрос не имеет ответа. При этом если бы гроб оказался на дне контейнера, региональный оператор, видится мне, не стал бы разбираться в составе сложенного мусора и просто увез бы его вместе с остальным содержимым.

отметил Мудров

Чиновник добавил: гражданин, если он «ответственный член общества», должен был заранее выяснить, к какой категории отходов относится такой предмет. По словам Мудрова, в ближайшее время местные власти планируют обсудить с представителями «Ситиматика» целый ряд накопившихся вопросов, включая и этот случай.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин пообещал «разбор полетов» после второго за год пожара на мусорном полигоне в Городецком округе.