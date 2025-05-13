Невывоз гроба с помойки поставил главу Городца Мудрова в тупик

Инцидент уже вызвал общественный резонанс и стал поводом для обсуждения в официальных кругах. Глава Городецкого округа Александр Мудров прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале, подчеркнув неоднозначность произошедшего. По его словам, в подобной ситуации сложно однозначно определить, кто поступил правильно: житель, решившийся избавиться от гроба, не зная, допускается ли его выбрасывание на свалку, или регоператор, отказавшийся вывозить предмет, сославшись на то, что гробы не подлежат утилизации в рамках стандартного обращения с ТКО.