В Перми хотят закрыть бар, возле которого нашли мертвую девушку

Сотрудники местного Роспотребнадзора также проверили работу бара и нашли множество нарушений санитарных правил. Так, некоторые сотрудники работали без медкнижек и не соблюдали правила личной гигиены, точка не имела исправных сетей горячего водоснабжения и вентиляции, помещения были грязными и с дефектами, на предприятии не соблюдалась поточность технологических процессов, продукты хранились без маркировки.