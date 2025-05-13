В Перми хотят закрыть бар, возле которого нашли мертвую девушку

ПЕРМЬ, 13 мая — РИА Новости. Работу пермского бара «Пиво. Мясо», возле которого на заборе нашли тело девушки, планируется приостановить, в заведении общепита выявлено множество нарушений, следует из сообщения краевого Роспотребнадзора.
В выходные на острых пиках забора возле бара в Кировском районе Перми (Закамск) нашли тело 18-летней девушки. В ситуации разбираются силовики. Предварительно установлено, что вечером 10 мая юная гостья развлекательного заведения находилась в сильной степени опьянения. Она попыталась перелезть через забор, но сорвалась: конец пикообразного прута попал ей в область сердца. Эксперты не нашли на теле погибшей следов насилия.
Сотрудники местного Роспотребнадзора также проверили работу бара и нашли множество нарушений санитарных правил. Так, некоторые сотрудники работали без медкнижек и не соблюдали правила личной гигиены, точка не имела исправных сетей горячего водоснабжения и вентиляции, помещения были грязными и с дефектами, на предприятии не соблюдалась поточность технологических процессов, продукты хранились без маркировки.
«В целях предотвращения угрозы жизни и здоровья граждан специалистами управления Роспотребнадзора по Пермскому краю в отношении ИП Гусейнова М. М.о. составлен протокол о временном запрете деятельности по оказанию услуги общественного питания в кафе “Пиво. Мясо”, — говорится в сообщении.
Уточняется, что материалы дела для решения вопроса о назначении административного наказания в виде приостановления деятельности направлены в Кировский районный суд. В судебном органе РИА Новости пояснили, что пока документы не поступили.