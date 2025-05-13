В Башкирии могут увеличить административные штрафы

Согласно документу, для пресечения систематических правонарушений предлагается увеличить размер штрафов по ряду составов правонарушений в сфере промышленности, строительства и благоустройства. Также планируется увеличение штрафов за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, протоколы по которым составляются и рассматриваются административными комиссиями.