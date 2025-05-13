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Дно Оби в районе новосибирских пляжей начнут обследовать 15 мая

Первым проверят дно пляжа у парка «Бугринская роща».

Источник: соцсети

С 15 мая в Новосибирске начнут проверять участки дна Оби в районе городских пляжей. Об этом во вторник, 13 мая сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.

Первым водолазы обследуют дно пляжа у парка «Бугринская роща», а затем очередь дойдёт и до других пляжей на Оби и Новосибирском водохранилище.

Перед обследованием работники пляжей уберут мусор со свободных от воды участков, а когда уровень воды поднимется, водолазы обследуют дно на наличие принесённого течением крупногабаритного мусора, который может травмировать отдыхающих.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске спасателям на пляжах готовы платить от 28 тысяч рублей в месяц.