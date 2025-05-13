Площадь лесных пожаров в Забайкалье превысила 576 тысяч гектаров

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Общая площадь действующих на территории Забайкальского края 45 лесных пожаров превысила 576 тысяч гектаров, принимаются меры по наращиванию группировок спасателей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
В понедельник, по данным краевого правительства, в регионе было 47 пожаров на площади 485,7 тысячи гектаров.
«На сегодняшний день на территории Забайкальского края действует 45 лесных пожаров на площади более 576 тысяч гектаров, из них семь пожаров локализованы на площади более 117 тысяч гектаров», — говорится в сообщении МЧС РФ.
Ведомство отмечает, что для защиты населенных пунктов от огня проводится своевременное маневрирование силами и средствами, принимаются все необходимые меры для наращивания и перемещения группировок.
«На особом контроле лесопожарная обстановка на территории Читинского муниципального округа, где площадь пожара составляет более 31 тысячи гектаров», — подчеркивает МЧС России.
Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.