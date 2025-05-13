Без света и связи. Блэкаут парализовал жизнь 60 тысяч казанцев

Почти 60 тысяч человек оказались вне привычного ритма жизни — без электричества, воды, интернета и даже сотовой связи. Авария случилась ночью, а её последствия ощутили на себе и дети, и взрослые.
Подробности — в материале «АиФ-Казань».
«Света нет с трех ночи».
Первыми тревогу забили жители жилого комплекса «Салават Купере». В чате дома начали появляться короткие сообщения: «У кого-нибудь есть свет?», «Лифт застрял», «Воды тоже нет». По цепочке стало ясно, что без электричества остались и Осиново, и Залесный, и Новониколаевский. Позже выяснилось, что блэкаут охватил и поселки Юдино, Дубровку, Октябрьский, Новую Туру и даже некоторые улицы в самой Казани.
«Это что за авария такая, которую за шесть часов не могут починить?!» — писала с утра жительница микрорайона Рушания. Люди не могли зарядить телефоны, не знали, куда обращаться, и искали информацию в комментариях к постам местных пабликов. Интернет работал с перебоями, связи практически не было.
По предварительной информации, причиной отключения стало короткое замыкание на линии 110 киловольт. На одном из высоковольтных столбов, предположительно в районе Осиново, что-то вспыхнуло — в соцсетях даже распространилось видео с яркой вспышкой.
«Детей принять не можем».
Отключение не просто осложнило быт — оно на время парализовало работу школ. В министерстве образования «АиФ-Казань» сообщили, что часть учебных заведений в Осиново, Радужном, Октябрьском и микрорайоне «Салават Купере» временно перешли на дистанционный формат. Воду в здания не подавали, отопление отключилось, свет — только от фонарей телефонов. «Первая смена осталась дома, вторая, как только восстановят подачу, будет учиться в обычном режиме», — сказали в ведомстве.
Несмотря на аварийность ситуации, педагоги были на рабочих местах. Родители, если возникала необходимость, могли привести детей — но, как шутливо заметили в школе, «в тёмное царство, где ни Wi-Fi, ни розетки не работают».
Закрыто всё.
Утреннее отключение ударило и по торговле. Продавцы в продуктовых точках разводили руками: «Лари не работают, температура держится, но долго ли?» В «Салават Купере» часть магазинов просто не открылась — не было возможности даже включить кассы. Те, кто всё же вышел на работу, принимали только наличные или переводы — терминалы «легли» вместе с остальной техникой.
Особенно тяжело пришлось семьям с детьми — без лифтов, воды и света утро в многоэтажках превратилось в квест на выживание. «Я не могла даже кофе сварить», — делилась эмоциями местная жительница Лейсан, которая по привычке утром встала в шесть. Только привычный звук кофеварки так и не прозвучал.
«Работы ведутся. Восстановим к обеду».
К 10 утра начали поступать первые добрые вести: в поселках Зеленодольского района электричество возвращалось. Примерно через полчаса и «Салават Купере» снова зажил — свет зажёгся, лифты поехали, дома наполнились гулом работающих холодильников.
В администрации Зеленодольского района подтвердили, что авария случилась в 03:10. Причина — замыкание на линии. Глава района Михаил Афанасьев выразил благодарность аварийным службам, которые «в кратчайшие сроки прибыли на место и сработали оперативно». По его словам, крупные промышленные предприятия не пострадали — у них собственная схема энергоснабжения.
Блэкаут прошёл, но осадок остался. И вопросы тоже: почему отключение такого масштаба произошло внезапно? Тем более, что аналогичный по масштабам блэкаут произошел в Зеленодольском районе почти ровно год назад. Почему в XXI веке, в центре высокотехнологичного региона, десятки тысяч человек могут остаться без элементарного — света и воды?
Специалисты обещают разобраться. Но жители Осиново, Залесного и «Салават Купере» теперь каждое утро будут вслушиваться: работает ли холодильник, горит ли лампочка, ловит ли телефон. И в памяти надолго останется та тревожная тишина, с которой начался этот майский понедельник.