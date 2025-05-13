Без света и связи. Блэкаут парализовал жизнь 60 тысяч казанцев

Утреннее отключение ударило и по торговле. Продавцы в продуктовых точках разводили руками: «Лари не работают, температура держится, но долго ли?» В «Салават Купере» часть магазинов просто не открылась — не было возможности даже включить кассы. Те, кто всё же вышел на работу, принимали только наличные или переводы — терминалы «легли» вместе с остальной техникой.