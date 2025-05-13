Штормовое предупреждение из-за заморозков в Беларуси объявлено на 14 мая

Сообщается, что ночью в среду, 14 мая, местами по Беларуси прогнозируются заморозки от 0 до −2 градусов. По информации портала pogoda.by, в среду за погоду в стране будет отвечать холодная неустойчивая воздушная масса. В дневное время скажется влияние атмосферного фронта, который смещается со стороны Балтийского моря.