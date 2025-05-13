Штормовое предупреждение из-за заморозков в Беларуси объявлено на 14 мая. Это следует из информации, опубликованной в официальном телеграм-канале МЧС Беларуси.
Сообщается, что ночью в среду, 14 мая, местами по Беларуси прогнозируются заморозки от 0 до −2 градусов. По информации портала pogoda.by, в среду за погоду в стране будет отвечать холодная неустойчивая воздушная масса. В дневное время скажется влияние атмосферного фронта, который смещается со стороны Балтийского моря.
В ночные часы будет переменная облачность, без осадков. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, на большей части Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Вместе с тем вероятен слабый туман.
Ветер окажется северо-западный ночью, а днем — юго-западный и в момент гроз порывистый. В ночные часы температура воздуха окажется от +1 до +7 градусов. Днем воздух прогреется от +12 до +18 градусов.