В Забайкалье локализовали лесной пожар на площади более 117 тысяч гектаров

ВЛАДИВОСТОК, 13 мая — РИА Новости. Лесной пожар на площади более 117 тысяч гектаров удалось локализовать в пяти районах Забайкальского края, возгорания тушат при сильном ветре и отсутствии дождя, сообщает в своём Тelegram-канале минприроды региона.
Ранее во вторник краевое минприроды сообщило, что пожар угрожает селу Яблоново, там наращивают лесопожарную группировку и технику, для создания защитной минерализованной полосы на место направлен бульдозер.
«Остановлено распространение огня на площади более 117 тысяч гектаров в Читинском, Александрово-Заводском, Каларском, Тунгокоченском и Чернышевском округах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что тушение осложняет сухая и ветренная погода.
«В тяжелейших условиях ветровой нагрузки и отсутствия осадков порядка 1700 сотрудников лесопожарной службы продолжают вести борьбу с лесными пожарами. Для этих целей задействованы пожарные машины, бульдозеры, транспортные вездеходы, трактора гусеничные, колесные, тралы, тягачи. Поддержку с воздуха оказывает авиация», — добавили в минприроды региона.
В понедельник сообщалось, что площадь природных пожаров в Забайкалье увеличилась до 485,7 тысячи гектаров, в регионе тушат 47 лесных возгораний. Во вторник власти сообщили, что в крае до 18 мая будут проходить молебны о дожде.
Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.