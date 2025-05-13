Генетики выявили 30 участков ДНК, связанных с развитием навязчивых состояний

Данные точечные вариации в структуре генома были распределены по трем десяткам обособленных участков ДНК, внутри которых присутствует 249 генов, предположительно связанных с развитием навязчивых состояний. Двадцать пять из них, в том числе уже известные ученым вариации в генах WDR6, DALRD3 и CTNND1, напрямую влияют на работу тех регионов мозга, сбои в работе которых часто выявляются у носителей ОКР и которые, предположительно, напрямую связаны с развитием данного отклонения психики.