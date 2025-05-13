Узбекистан и Китай вводят безвизовый режим с 1 июня: что нужно знать

Vaib.uz (Узбекистан. 13 мая). С 1 июня 2025 года между Узбекистаном и Китаем начнёт действовать безвизовый режим. Соответствующее соглашение, достигнутое между правительствами двух стран, открывает новые возможности для взаимных поездок, туризма и деловых контактов.