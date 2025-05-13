Узбекистан и Китай вводят безвизовый режим с 1 июня: что нужно знать

Согласно договорённостям, граждане Узбекистана и Китая смогут свободно въезжать, выезжать или транзитом пересекать территорию другой страны без необходимости оформления визы. Однако есть важные ограничения:
Продолжительность пребывания — не более 30 дней за один визит.
Общий срок нахождения в течение любого 180-дневного периода не должен превышать 90 дней.
Если же гражданин планирует оставаться в стране более 30 дней — например, в целях длительной командировки или семейного визита — потребуется заблаговременно получить визу.
Важно отметить, что безвизовый режим не распространяется на трудовую деятельность, обучение, журналистскую или иную профессиональную медийную работу, другие виды деятельности, требующие специального разрешения.
Кроме того, договор не действует для поездок в специальные административные районы Китая — Гонконг и Макао. Для их посещения потребуется отдельная виза.