На Южный Урал вернутся заморозки

В Челябинской области вернутся заморозки. В ночь на 14 мая температура опустится до −1°C, сообщают синоптики.
Ночь на среду, 14 мая, обещает быть облачной, местами дождливой. В отдельных районах — туманы. Температура воздуха в среднем +4 …9°C, при прояснении ожидаются заморозки до −1°C. Днем будет облачно, возможны грозы и туманы. Воздух прогреется до +18, на юге до +21°C.
В четверг ночью 15 мая будет облачно, с грозами и дождями. Ночь будет теплая — до +13 °C. А днем также ожидаются грозы и дожди с потеплением до +23°C.
Дожди успокоятся к пятнице. Конец рабочей недели обещает быть относительно ясным и без осадков.
В ночь на среду, 14 мая, в Челябинске будет слабый дождь и +9°C. Дождь продолжится и днем. Воздух прогреется до +18°C.
Четверг, 15 мая, обещает быть теплым и дождливым. Днем разразится гроза.
В пятницу, 16 мая, днем выйдет солнце, осадков не ожидается. Температура воздуха — +18…20°C.