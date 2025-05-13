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На Южный Урал вернутся заморозки

А затем потеплеет до +23°C.

Сейчас в Ричмонде: +20° 6 м/с 94% 758 мм рт. ст. +18°
Источник: АиФ

В Челябинской области вернутся заморозки. В ночь на 14 мая температура опустится до −1°C, сообщают синоптики.

Ночь на среду, 14 мая, обещает быть облачной, местами дождливой. В отдельных районах — туманы. Температура воздуха в среднем +4 …9°C, при прояснении ожидаются заморозки до −1°C. Днем будет облачно, возможны грозы и туманы. Воздух прогреется до +18, на юге до +21°C.

В четверг ночью 15 мая будет облачно, с грозами и дождями. Ночь будет теплая — до +13 °C. А днем также ожидаются грозы и дожди с потеплением до +23°C.

Дожди успокоятся к пятнице. Конец рабочей недели обещает быть относительно ясным и без осадков.

В ночь на среду, 14 мая, в Челябинске будет слабый дождь и +9°C. Дождь продолжится и днем. Воздух прогреется до +18°C.

Четверг, 15 мая, обещает быть теплым и дождливым. Днем разразится гроза.

В пятницу, 16 мая, днем выйдет солнце, осадков не ожидается. Температура воздуха — +18…20°C.