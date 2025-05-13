На Южный Урал вернутся заморозки

Ночь на среду, 14 мая, обещает быть облачной, местами дождливой. В отдельных районах — туманы. Температура воздуха в среднем +4 …9°C, при прояснении ожидаются заморозки до −1°C. Днем будет облачно, возможны грозы и туманы. Воздух прогреется до +18, на юге до +21°C.