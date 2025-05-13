Милиция сказала белорусам о штрафах до 630 рублей за выгул собак возле подъезда. Подробности рассказал участковый инспектор милиции Евгений Летко, пишет sb.by.
Сообщается, что во время приема граждан в Партизанском районе к участковому обратился мужчина с жалобой на соседа, который выгуливает собаку около подъезда дома. Летко пообещал, что с владельцем собаки будет проведена разъяснительная беседа.
Кроме того, участковый напомнил, что выгул собак на придомовой территории запрещен на основании подпункта 5.2 «Правил содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь».
— Нарушителю может грозить штраф от одной до пятнадцати базовых величин (от 42 до 630 рублей по состоянию на май 2025, когда одна базовая величина равна 42 рублям. — Ред.) по статье 16.30 КоАП, — обратил внимание участковый инспектор милиции.
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