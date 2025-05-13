Россияне идут на СВО добровольно, заявил Путин

«Я хочу обратить внимание вот на что, если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией, людей, как собак, вылавливают на улице, то у нас-то ребята идут добровольно, сами», — сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».