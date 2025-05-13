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Россияне идут на СВО добровольно, заявил Путин

Путин: россияне идут на СВО добровольно, а Киев вылавливает людей, как собак.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Россияне идут на спецоперацию добровольно, сами, Киев вылавливает людей, как собак на улице, заявил президент России Владимир Путин.

Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде «Деловой России».

«Я хочу обратить внимание вот на что, если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией, людей, как собак, вылавливают на улице, то у нас-то ребята идут добровольно, сами», — сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».