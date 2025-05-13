Во время ЕГЭ в школах Прикамья будут глушить сотовую связь

— Во всех школах во время сдачи ЕГЭ и ОГЭ будут работать средства подавления сотовой связи, или «глушилки», как их называют, — рассказала в эфире Радио «КП-Пермь» министр образования Пермского края Раиса Кассина. — Мобильная связь будет только в штабах.
Тем не менее всем выпускникам запретят проносить в кабинет сотовые телефоны. Все кабинеты, где ребята будут сдавать экзамены, оснастят камерами видеонаблюдения. И если кого-то заметят за списыванием, попросят выйти из кабинета и запретят сдавать экзамен в этом году.