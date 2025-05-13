Авиашоу и 30 тысяч гостей: в Самаре прошёл фестиваль «Готов к защите Отечества»

10 мая на набережной в Самаре прошёл военно-спортивный фестиваль «Готов к защите Отечества», посвящённый 80-летию Победы и Году защитника Отечества. Главное событие — авиашоу пилотажной группы «Русь» с фигурами высшего пилотажа и рисунком триколора в небе.
Фестиваль собрал более 30 тысяч участников: военные, кадеты, исторические клубы, молодёжь. Работали 36 интерактивных площадок, полевые кухни, проходили концерты и мастер-классы.
Зрителям представили технику, вооружение времён Великой Отечественной, а сводный духовой оркестр из 500 музыкантов исполнил военные песни.
Ранее мы писали, как в Самарском театре драмы прошла премьера спектакля «Отпуск по ранению».
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!