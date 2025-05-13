Авиашоу и 30 тысяч гостей: в Самаре прошёл фестиваль «Готов к защите Отечества»

10 мая на набережной в Самаре прошёл военно-спортивный фестиваль «Готов к защите Отечества», посвящённый 80-летию Победы и Году защитника Отечества. Главное событие — авиашоу пилотажной группы «Русь» с фигурами высшего пилотажа и рисунком триколора в небе.