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Авиашоу и 30 тысяч гостей: в Самаре прошёл фестиваль «Готов к защите Отечества»

10 мая на набережной в Самаре прошёл военно-спортивный фестиваль «Готов к защите Отечества», посвящённый 80-летию Победы и Году защитника Отечества.

10 мая на набережной в Самаре прошёл военно-спортивный фестиваль «Готов к защите Отечества», посвящённый 80-летию Победы и Году защитника Отечества. Главное событие — авиашоу пилотажной группы «Русь» с фигурами высшего пилотажа и рисунком триколора в небе.

Фестиваль собрал более 30 тысяч участников: военные, кадеты, исторические клубы, молодёжь. Работали 36 интерактивных площадок, полевые кухни, проходили концерты и мастер-классы.

Зрителям представили технику, вооружение времён Великой Отечественной, а сводный духовой оркестр из 500 музыкантов исполнил военные песни.

Ранее мы писали, как в Самарском театре драмы прошла премьера спектакля «Отпуск по ранению».

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