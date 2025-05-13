Причину шума на нижегородской канатной дороге оперативно устранили

Канатная дорога в Нижнем Новгороде вернулась к штатному режиму после устранения поломки, которую заметили пользователи соцсетей. Об этом сообщили в АО «Нижегородские канатные дороги».
Напомним, что канатная дорога по маршруту Нижний Новгород — Бор открылась после обновления кабинок с 1 мая. Пассажиры заметили, что после ее модернизации поездки стали более шумные. Особенно громкий гул, по мнению нижегородцев, слышен на участках при проезде опор.
Сотрудники канатной дороги сообщили, что причина шума была установлена и устранена. Посторонние звуки зафиксировали только на одной из 56 новых кабин.
В настоящее время канатная дорога вернулась к штатному режиму работы. Сейчас все параметры соответствуют нормам. Нижегородцам гарантировали надежные и безопасные поездки.
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