Причину шума на нижегородской канатной дороге оперативно устранили

Напомним, что канатная дорога по маршруту Нижний Новгород — Бор открылась после обновления кабинок с 1 мая. Пассажиры заметили, что после ее модернизации поездки стали более шумные. Особенно громкий гул, по мнению нижегородцев, слышен на участках при проезде опор.