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Ночные звонки и угрозы. Как микрокредитная компания едва не довела сибирячку до нервного срыва

В Иркутском районе микрокредитную компанию оштрафовали за ночные звонки должнику.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Только представьте, что ваш телефон разрывается от сообщений в любое время суток! Неизвестные номера, анонимные угрозы, требования срочно отдать деньги… Именно с этим столкнулась жительница Иркутского района, когда обратилась за помощью к судебным приставам.

Как сообщили КП-Иркутск в ГУФССП России по Иркутской области, 30-летняя женщина пожаловалась на агрессивные методы взыскания долга. Проверка показала, что микрокредитная компания грубо нарушила закон.

— Заемщице названивали с разных номеров днем и ночью. При этом сообщения содержали требования немедленно погасить долг, хотя закон запрещает такие методы, — уточнили в пресс-службе ГУФССП.

В итоге суд признал компанию виновной по статье 14.57 КоАП РФ (нарушение прав должников) и оштрафовал на 50 000 рублей. Решение уже вступило в силу.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области осужденного накажут за запрещенные татуировки.