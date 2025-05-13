Ночные звонки и угрозы. Как микрокредитная компания едва не довела сибирячку до нервного срыва

Только представьте, что ваш телефон разрывается от сообщений в любое время суток! Неизвестные номера, анонимные угрозы, требования срочно отдать деньги… Именно с этим столкнулась жительница Иркутского района, когда обратилась за помощью к судебным приставам.
Как сообщили КП-Иркутск в ГУФССП России по Иркутской области, 30-летняя женщина пожаловалась на агрессивные методы взыскания долга. Проверка показала, что микрокредитная компания грубо нарушила закон.
— Заемщице названивали с разных номеров днем и ночью. При этом сообщения содержали требования немедленно погасить долг, хотя закон запрещает такие методы, — уточнили в пресс-службе ГУФССП.
В итоге суд признал компанию виновной по статье 14.57 КоАП РФ (нарушение прав должников) и оштрафовал на 50 000 рублей. Решение уже вступило в силу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области осужденного накажут за запрещенные татуировки.