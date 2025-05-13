Омичам не разрешат купаться в Иртыше в этом году

Вопрос охраны жизни и здоровья людей на водоёмах стоит на первом месте. С 1 июня в Омске откроются четыре муниципальных пляжа: «Центральный-1», «Центральный-2», «Советский» и «Кировский». Пляж «Первомайский» в парке «Вокруг света» в этом году работать не будет. На четырёх открывающихся пляжах будут находиться спасатели в количестве 24 человек, по шесть на каждый пляж. Их рабочие часы — с 9:00 до 21:00, с 1 июня по 31 августа. Пляжи будут оснащены всем необходимым оборудованием, и до начала сезона на них установят питьевые фонтанчики и душевые кабинки.