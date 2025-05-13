Омичам не разрешат купаться в Иртыше в этом году

Сегодня, 13 мая, в Омском городском Совете прошла встреча депутатов, на которой обсуждалась подготовка к летнему пляжному сезону. Он стартует 1 июня, и к этому времени власти уже определили места, где купаться запрещено. В мэрии и МЧС таких мест насчитали 122.
Александр Аллес, исполняющий обязанности директора департамента общественной безопасности, сообщил, что в течение лета планируется проводить еженедельные проверки этих мест совместно с полицией, МЧС и ГИМС. Это нужно для обеспечения безопасности отдыхающих.
Вопрос охраны жизни и здоровья людей на водоёмах стоит на первом месте. С 1 июня в Омске откроются четыре муниципальных пляжа: «Центральный-1», «Центральный-2», «Советский» и «Кировский». Пляж «Первомайский» в парке «Вокруг света» в этом году работать не будет. На четырёх открывающихся пляжах будут находиться спасатели в количестве 24 человек, по шесть на каждый пляж. Их рабочие часы — с 9:00 до 21:00, с 1 июня по 31 августа. Пляжи будут оснащены всем необходимым оборудованием, и до начала сезона на них установят питьевые фонтанчики и душевые кабинки.
Власти также договорились с Роспотребнадзором о взятии проб воды. Александр Аллес отметил, что, несмотря на запрет на купание в Иртыше, омичи часто его игнорируют.
В течение последних лет доступ к пляжам ограничен исключительно для отдыха у воды, поскольку, согласно информации, предоставленной Управлением Роспотребнадзора по Омской области, качество воды в реках не отвечает санитарным требованиям. Если в 2025 году качество воды на муниципальных пляжах Омска окажется неудовлетворительным, то на всех пляжах будут установлены информационные стенды и красные флаги, которые будут предупреждать о запрете купания. Безопасность на пляжах также будет обеспечиваться с помощью патрулирования, в том числе силами добровольцев из общественных организаций.