В Дагестане завели дело после нападения на полицейских

В следственном управлении СК РФ по Дагестану уточнили, что один из нападавших был ликвидирован, второй ранен и находится в медучреждении, ему предъявили обвинение по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 166 (угон без цели хищения), 222 (незаконный оборот оружия) и 226 (хищение оружия) УК РФ. В понедельник суд арестовал обвиняемого до 5 июля, однако руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Дагестана Зарема Мамаева сообщала РИА Новости, что он пока остается в больнице.