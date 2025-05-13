Старейший каменный собор в Ростовской области передали РПЦ

В Ростовской области православному приходу Ростовской-на-Дону епархии РПЦ передали в безвозмездное пользование старейший каменный храм на юге России и колокольню рядом с ним, информирует Росимущество.
Речь идет о Воскресенском войсковом соборе и колокольне, эти постройки конца XVII — начала XVIII веков находятся в станице Старочеркасской. Оба исторических памятника являются объектами культурного наследия федерального значения.
— Особую историко-культурную ценность представляет пятиярусный иконостас
Объекты передали церкви в соответствии с федеральными законами.