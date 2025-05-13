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Старейший каменный собор в Ростовской области передали РПЦ

Старейший каменный храм на юге России передали приходу Ростовской-на-Дону епархии.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области православному приходу Ростовской-на-Дону епархии РПЦ передали в безвозмездное пользование старейший каменный храм на юге России и колокольню рядом с ним, информирует Росимущество.

Речь идет о Воскресенском войсковом соборе и колокольне, эти постройки конца XVII — начала XVIII веков находятся в станице Старочеркасской. Оба исторических памятника являются объектами культурного наследия федерального значения.

— Особую историко-культурную ценность представляет пятиярусный иконостас XVIII—XIX вв.еков из 149 икон. Архитектурный ансамбль церкви дополняет 46-метровая двухъярусная колокольня, — говорится в сообщении Росимущества.

Объекты передали церкви в соответствии с федеральными законами.