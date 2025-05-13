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В Перми на Мулянке может появиться вейк-парк

Проект вейк-парка «Парма» вблизи Встречной в районе реки Мулянки прошел обсуждение на заседании городского Совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата.

Проект вейк-парка «Парма» вблизи Встречной в районе реки Мулянки прошел обсуждение на заседании городского Совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата. Инвестор намерен вложить в проект почти 300 млн рублей.

Вейкинг — это экстремальный вид спорта, сочетающий водные лыжи, акробатику и серфинг. Для его развития требуется специальная инфраструктура. Парк будет доступен для маломобильных граждан и открыт для городских мероприятий и занятий спортивных школ. Также предложенный проект включает строительство термального комплекса. А в качестве социальных обязательств инвестор обещает устроить мостовой пешеходный перехода через Кондратово.