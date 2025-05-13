В Перми на Мулянке может появиться вейк-парк

Вейкинг — это экстремальный вид спорта, сочетающий водные лыжи, акробатику и серфинг. Для его развития требуется специальная инфраструктура. Парк будет доступен для маломобильных граждан и открыт для городских мероприятий и занятий спортивных школ. Также предложенный проект включает строительство термального комплекса. А в качестве социальных обязательств инвестор обещает устроить мостовой пешеходный перехода через Кондратово.