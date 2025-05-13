Трамваи на Ангарском остановят из-за реконструкции путей

Между тем источники информагентства утверждают, что реконструкция путей от ул. Голубинской до ул. Аральской может стартовать уже в конце мая текущего года. Ориентировочно с 24 мая. В этой связи останутся только три трамвайных маршрута — №№ 12, 1 и 3, которые будут работать примерно до 15 июля, а потом остановят и их.