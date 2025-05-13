Ричмонд
+20°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Ташкента — в Улан-Батор: с сентября стартуют прямые рейсы между Узбекистаном и Монголией

Vaib.uz (Узбекистан. 13 мая). С осени 2025 года Узбекистан и Монголия станут еще ближе: монгольская авиакомпания Hunnu Air планирует запустить прямые рейсы между Ташкентом и Улан-Батором. Об этом стало известно по итогам переговоров, прошедших в Ташкенте между представителями авиаперевозчика и Uzbekistan Airports.

Источник: Vaib.Uz

Согласно предварительным договоренностям, рейсы будут выполняться дважды в неделю на самолетах Embraer 190, вмещающих около 100 пассажиров. Первый полет ожидается уже в сентябре.

Представители Hunnu Air отметили, что Ташкент рассматривается не только как самостоятельное туристическое и деловое направление, но и как потенциальный транзитный хаб для пассажиров из Монголии и соседних стран. Через столицу Узбекистана можно будет удобно добираться в страны Центральной Азии, Ближнего Востока и Европы.

Hunnu Air — частная авиакомпания Монголии, основанная в 2011 году. Ее штаб-квартира расположена в Улан-Баторе, а базируется перевозчик в международном аэропорту имени Чингисхана. Компания осуществляет внутренние и международные рейсы, используя воздушные суда типов ATR 72−500 и Embraer 190.

Запуск нового маршрута станет важным шагом в развитии транспортных связей между двумя странами, укрепит туристические, деловые и культурные обмены, а также создаст новые логистические возможности для региона.