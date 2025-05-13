Из Ташкента — в Улан-Батор: с сентября стартуют прямые рейсы между Узбекистаном и Монголией

Согласно предварительным договоренностям, рейсы будут выполняться дважды в неделю на самолетах Embraer 190, вмещающих около 100 пассажиров. Первый полет ожидается уже в сентябре.
Представители Hunnu Air отметили, что Ташкент рассматривается не только как самостоятельное туристическое и деловое направление, но и как потенциальный транзитный хаб для пассажиров из Монголии и соседних стран. Через столицу Узбекистана можно будет удобно добираться в страны Центральной Азии, Ближнего Востока и Европы.
Hunnu Air — частная авиакомпания Монголии, основанная в 2011 году. Ее штаб-квартира расположена в Улан-Баторе, а базируется перевозчик в международном аэропорту имени Чингисхана. Компания осуществляет внутренние и международные рейсы, используя воздушные суда типов ATR 72−500 и Embraer 190.
Запуск нового маршрута станет важным шагом в развитии транспортных связей между двумя странами, укрепит туристические, деловые и культурные обмены, а также создаст новые логистические возможности для региона.