Из Ташкента — в Улан-Батор: с сентября стартуют прямые рейсы между Узбекистаном и Монголией

Представители Hunnu Air отметили, что Ташкент рассматривается не только как самостоятельное туристическое и деловое направление, но и как потенциальный транзитный хаб для пассажиров из Монголии и соседних стран. Через столицу Узбекистана можно будет удобно добираться в страны Центральной Азии, Ближнего Востока и Европы.