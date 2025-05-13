Жители Молдовы встали на защиту Ионела Истрати: популярный певец не стерпел укола Эмилиана Крецу и дал жёсткий ответ, который услышали все

Шоумен Эмилиан Крецу высказался резко — но, похоже, задел не того. Комментарий в адрес Ионела Истрати вызвал не просто волну негодования, а настоящий интернет-феномен. Ответ артиста стал вирусным постом, а публика встала на защиту своего кумира.
Эмилиан Крецу позволил себе вольность — в эфире намекнул, что Ионел Истрати «забыл» о своём даре, и ждёт — когда же он «воскреснет» и вернётся к музыке.
Но публика сразу расставила всё по местам.
«Пока он дойдёт до твоего голоса…» — именно такими комментариями наполнились соцсети после того, как Ионел открыл душу в Facebook, объяснив, почему молчал в последнее время. Пост стал вирусным, лайки исчисляются десятками тысяч, комментарии — сотнями. И почти каждый из них — как щит в защиту артиста, который стал голосом поколения.
«Ты интеллигентный, честный, талантливый. А Эмилиан — просто клоун.».
«Мы с тобой, Ионел. Всегда.».
Истрати не стал истерить в ответ. В отличие от своего оппонента, он выбрал тон уважения и примирения. Признался: да, планировал рассказать о своём временном уходе из шоу-бизнеса — но позже, по-своему, спокойно. Однако волна чужой критики заставила говорить сейчас. Публика оценила Истрати.
Ионел признал:
«Музыка для меня — это чувства, а не борьба за внимание. Я хотел рассказать свою историю осенью. Но теперь — вынужден был сделать это сейчас. Не люблю, когда провоцируют, не зная всей картины.».
После всей этой истории Эмилиан предложил Ионелу записать совместную песню. Ответ Истрати снова был выдержанным:
«Спасибо за предложение. Пока сосредоточусь на своём пути. Но кто знает — может, однажды и пересечёмся.».
А между строк читается одно: «Уважай тех, кто говорит от сердца. Даже если они молчат чуть дольше, чем ты привык».
Ионел Истрати — не просто певец. Это символ. Клип «Te caut» — один из самых просматриваемых в истории Молдовы. «Eu numai, numai» звучал от Кишинёва до Парижа. «Dor de mamă» — тронул сердца всей страны. А «Кто я есть» снят в Арктике и стал самым дорогим музыкальным видео в истории Молдовы.
Ионел Истрати — один из самых ярких и влиятельных артистов современной молдавской музыки.
Его творчество стало символом современной поп-музыки в регионе, объединяя элементы традиционных мотивов с современными аранжировками, что сделало его песни популярными не только в Молдавии, но и далеко за ее пределами.
Основные достижения:
— Видеоклип «Te caut» — более 50 миллионов просмотров, один из самых популярных клипов в истории молдавской музыки.
— Хит «Eu numai, numai» — получил все возможные призы на домашней арене, а также был удостоен премий Romania Music Awards и Mamaia Music Awards 2013 года. Признан в России, Казахстане, странах Балтии и Западной Европе.
— Песня «Одиноко» — клип стал одним из первых молдавских музыкальных видео, транслируемых на телеканалах в Украине и России.
— Композиция «Dor de mamă» — стихи для которой написал ребенок из детского дома. Песня получила приз за Лучшее видео Республики Молдова.
— Видео «Кто я есть» — снято на арктических территориях и признано самым дорогим из всех, снятых молдавскими исполнителями. Выиграло приз Видеоклип 2018 года.
Помимо этого, Ионел активно развивает множество благотворительных проектов, помогая молодым талантам раскрывать свой потенциал. В 2019 году получил премию Moldova Music Awards за вклад в музыкальную индустрию Республики Молдова.