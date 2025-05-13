Жители Молдовы встали на защиту Ионела Истрати: популярный певец не стерпел укола Эмилиана Крецу и дал жёсткий ответ, который услышали все

«Пока он дойдёт до твоего голоса…» — именно такими комментариями наполнились соцсети после того, как Ионел открыл душу в Facebook, объяснив, почему молчал в последнее время. Пост стал вирусным, лайки исчисляются десятками тысяч, комментарии — сотнями. И почти каждый из них — как щит в защиту артиста, который стал голосом поколения.