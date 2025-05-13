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Жара и град: во всем Казахстане объявили штормовое предупреждение

В Астане, Шымкенте и ряде областей РК объявили штормовое предупреждение из-за дождя, града, жары и высокой пожарной опасности, передаёт BaigeNews.kz.

Сейчас в Ричмонде: +20° 6 м/с 94% 758 мм рт. ст. +18°
Источник: Pixabay

Сильный дождь, гроза, град и ветер ожидаются в ЗКО и Павлодарской области.

Жара до 43 градусов и пожарная опасность — в Улытау, Кызылординской, Алматинской и Карагандинской областях.

Гроза, пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность прогнозируются в Мангистау.

Жара — в Астане.

Ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность — в Жетысу.

Гроза, град, ветер, жара и высокая пожарная опасность стали причинами штормового предупреждения в Актюбинской области.

Гроза, ветер и высокая пожарная опасность — в ВКО.

Высокая пожарная опасность — в области Абай, Шымкенте и Туркестанской области.

Сильный дождь, гроза, град, туман и ветер прогнозируются в СКО.

Гроза, град, туман, ветер, жара и высокая пожарная опасность — в Акмолинской области.

Гроза, туман и ветер — в Костанайской области.

Сильный дождь, град, гроза, пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность ожидаются в Атырауской области.

Гроза, пыльная буря, ветер и пожарная опасность — в Жамбылской области.