Жара и град: во всем Казахстане объявили штормовое предупреждение

Сильный дождь, гроза, град и ветер ожидаются в ЗКО и Павлодарской области.
Жара до 43 градусов и пожарная опасность — в Улытау, Кызылординской, Алматинской и Карагандинской областях.
Гроза, пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность прогнозируются в Мангистау.
Жара — в Астане.
Ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность — в Жетысу.
Гроза, град, ветер, жара и высокая пожарная опасность стали причинами штормового предупреждения в Актюбинской области.
Гроза, ветер и высокая пожарная опасность — в ВКО.
Высокая пожарная опасность — в области Абай, Шымкенте и Туркестанской области.
Сильный дождь, гроза, град, туман и ветер прогнозируются в СКО.
Гроза, град, туман, ветер, жара и высокая пожарная опасность — в Акмолинской области.
Гроза, туман и ветер — в Костанайской области.
Сильный дождь, град, гроза, пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность ожидаются в Атырауской области.
Гроза, пыльная буря, ветер и пожарная опасность — в Жамбылской области.