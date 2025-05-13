В Минске создан медцентр, который будет заниматься лечением рака по инновационным методикам и технологиям

Отметим, что белорусские онкологи активно применяют новые технологии лечения онкологии. В том числе новейший метод лечения рака CAR-T-клеточной терапией. Эта терапия показала очень хорошие результаты в лечении детей и взрослых пациентов. Пока белорусские онкологи применяют этот метод для лечения лейкозов и лимфом, но в ближайшее время планируют внедрить его и для лечения других злокачественных заболеваний (здесь подробнее).