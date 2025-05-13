В Минске создан медцентр, который будет заниматься лечением рака по инновационным методикам и технологиям

150-м резидентом индустриального парка «Великий камень» под Минском стала белорусская компания «МедСтоун». Она создаст многопрофильный медицинский центр для диагностики рака и лечения онкологических заболеваний с применением инновационных методик и технологий, сообщили в индустриальном парке «Великий камень».
Надо сказать, что производство медицинских изделий и оказание медуслуг наряду с фармацевтикой — приоритетные направления индустриального парка.
Отметим, что белорусские онкологи активно применяют новые технологии лечения онкологии. В том числе новейший метод лечения рака CAR-T-клеточной терапией. Эта терапия показала очень хорошие результаты в лечении детей и взрослых пациентов. Пока белорусские онкологи применяют этот метод для лечения лейкозов и лимфом, но в ближайшее время планируют внедрить его и для лечения других злокачественных заболеваний (здесь подробнее).
Два года назад, летом 2023, в Беларуси был массово внедрен тест PanTum Detect нацеленный на ранее выявление более 60 видов рака — эффективность, как часто делать, с какого возраста, условия (все подробности здесь).
Кстати, белорусские врачи рассказали о бляшках в сосудах: в чем опасность и в каком возрасте, время роста — 10 — 15 лет, симптомы, диагностика, факторы риска, чистка сосудов.
Мы писали, что самой возрастной первороженицей в Беларуси оказалась 54-летняя минчанка (все подробности здесь).