Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть новых школ планируют сдать в Ростове до конца 2025 года

Новые школы и детские сады появятся в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Ростове-на-Дону должны сдать еще шесть школьных комплексов на 6411 учащихся. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Александр Скрябин.

— Параллельно разработали проектную документацию три новые школы на 2531 учащегося. До конца года планируют завершить проекты шести школ на 9343 ученика, — добавил Александр Скрябин.

Также, по словам чиновника, в городе разработали проекты строительства, реконструкции и капремонта шести детсадов на 737 мест. Кроме этого, в течение года намерены завершить документацию по семи подобным объектам на 1725 мест.

— Врио губернатора региона Юрий Слюсарь поручил уделить особое внимание возведению социальных объектов. Это важный шаг к созданию комфортной и безопасной образовательной среды для детей, — подчеркнул Александр Скрябин.

Подпишись на нас в Telegram.