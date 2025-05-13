Шесть новых школ планируют сдать в Ростове до конца 2025 года

В 2025 году в Ростове-на-Дону должны сдать еще шесть школьных комплексов на 6411 учащихся. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Александр Скрябин.
— Параллельно разработали проектную документацию три новые школы на 2531 учащегося. До конца года планируют завершить проекты шести школ на 9343 ученика, — добавил Александр Скрябин.
Также, по словам чиновника, в городе разработали проекты строительства, реконструкции и капремонта шести детсадов на 737 мест. Кроме этого, в течение года намерены завершить документацию по семи подобным объектам на 1725 мест.
— Врио губернатора региона Юрий Слюсарь поручил уделить особое внимание возведению социальных объектов. Это важный шаг к созданию комфортной и безопасной образовательной среды для детей, — подчеркнул Александр Скрябин.
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